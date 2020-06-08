СП нашла нарушения исполнения бюджета Судебным департаментом ВС и МГС на сумму более 5 млрд

В основном проблемы связаны со строительством объектов, где департамент выступает госзаказчиком

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата Россия недовольна тем, как Судебный департамент при Верховном суде и Мосгорсуд исполнили федеральный бюджет в 2019 году, в частности, контрольное ведомство обнаружило нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб.

Как сообщили в Счетной палате, была проведена проверка, как в 2019 году исполняли бюджет Конституционный и Верховный суды, Судебный департамент при Верховном суде и подведомственный ему получатель бюджетных средств - Московский городской суд.

"Нарушения и недостатки отмечены у всех ведомств, за исключением Верховного суда. Основные нарушения и недостатки выявлены в Судебном департаменте и Московском городском суде - всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей",- говорится в сообщении Счетной палаты.

Там уточнили, что значительная доля недостатков связана с реализацией федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", по которой Судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика. На ту же программу приходится и основной объем неисполненных назначений Судебного департамента в 2019 году.

"В частности, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 млрд рублей. По семи объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ",- отметили в Счетной палате.

По словам аудитора Татьяны Блиновой, Счетная палата многократно отмечала эту проблему в Судебном департаменте. "Она заключается в том, что своевременно не подготавливается проектно-сметная документация", - сказала она на коллегии ведомства, где был утвержден отчёт.

Кроме того, добавили в ведомстве, Судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур. "Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн рублей", - уточняется в сообщении.

В Счетной палате добавили, что "нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Мосгорсуде на сумму 4,8 млрд рублей, были устранены в ходе проверки".

По итогам проверки Счетная палата намерена направить свои заключения в обе палаты парламента, а также направить представления гендиректору Судебного департамента и председателю Мосгорсуда.