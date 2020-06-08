Стратегическую субмарину "Князь Владимир" планируется принять в состав ВМФ 12 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир", как ожидается, будет принят в состав Северного флота в День России, 12 июня, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Церемония намечена на 12 июня, когда страна будет отмечать День России", - сказал собеседник агентства.

В субботу источник в промышленности сообщил "Интерфаксу", что подлодку "Князь Владимир" могут принять в состав ВМФ на предстоящей неделе.

"Это зависит от ряда факторов, в том числе ситуации с коронавирусом", - сказал источник.

Официально сообщалось, что с 6 июня в Северодвинск (Мурманская область), где расположено построившее подлодку АО "Севмаш", ограничен въезд и выезд из-за коронавируса.

1 июня главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов сообщил, что дата приема в состав Северного флота нового РПКСН "Князь Владимир" будет определена в ближайшее время. "В ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота", - сказал Евменов, которого цитировал официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

1 июня в День Северного флота России Евменов утвердил приемный акт по новой стратегической подлодке.

28 мая Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что на "Севмаше" состоялось подписание приемного акта после успешного завершения всех этапов испытаний подводного крейсера. Приёмный акт подтверждает готовность для передачи "Князя Владимира" ВМФ.

"Князь Владимир" официально войдёт в боевой состав Военно-морского флота России в июне, сообщил 28 мая "Интерфаксу" военный источник. "Официально подводный крейсер будет включен в состав Северного флота России после подъёма Андреевского флага. Торжественная церемония, как ожидается, состоится в первой половине июня", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году Северный флот сообщал об успешных испытательных пусках "Князем Владимиром" межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону на Камчатке, а затем испытательных торпедных стрельбах.

Ранее командование Северного флота сообщило, что "Князь Владимир" будет нацелен на патрулирование в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана.

РПКСН "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных субмарин ВМФ России. Оно было сформировано 10 лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооружённых сил России. В него вошли соединения с боевыми традициями и 60-летней историей эксплуатации атомных подводных лодок.