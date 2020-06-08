Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жителя села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, он застал их там, где сам регулярно ловит рыбу, и они поругались.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранами в головах нашли 6 июня на берегу реки Кагальник. Подозреваемого в двойном убийстве нашли в кратчайшие сроки. Его уже допросили и свозили на место преступления.

На допросе он сообщил следователю, что 5 июня приехал на своей машине на Кагальник, на место, где часто ловит рыбу. Там он увидел двух приезжих. После конфликта с ними он вернулся домой, взял ружье, вернулся на реку и застрелил обоих, сообщили в СК.

Следователи попросят суд его арестовать.