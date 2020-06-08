Начальника отдела полиции оштрафовали за приказ не составлять протокол на подозреваемого наркомана

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Московский суд по ходатайству следствия закрыл уголовное дело начальника одного из городских отделов полиции. Его обвиняли в даче приказа не составлять протокол на подозреваемого в употреблении наркотиков.

Суд назначил полицейскому 40 000 рублей судебного штрафа.

По версии следствия, 16 февраля 2020 года в отдел, которым руководит подсудимый, доставили мужчину, подозреваемого в употреблении наркотиков. Начальник отдела дал указание подчиненным не составлять в отношении задержанного административный протокол. Кем был задержанный, не уточнялось.

Начальнику отдела затем предъявили обвинение по статье 286 Уголовного кодекса. Он был отстранен от работы и помещен под домашний арест.