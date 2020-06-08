В Ленинградской области раскрыли дело 28-летней давности об изнасиловании

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области смогли установить подозреваемого в изнасиловании 28 лет назад девушки-подростка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Дело было возбуждено и приостановлено в производстве в 1992 году. Тогда не удалось установить виновника. В 2020 году межведомственная следственная группа по расследованию преступлений прошлых лет вновь изучила материалы этого дела, после чего решили возобновить следствие.

В результате оперативно-следственных мероприятий СК и полиция пришли к выводу, что совершить преступление мог 46-летний мужчина, уроженец Лодейного Поля. Следователям удалось выстроить его допрос таким образом, что фигурант дал признательные показания, отмечается в пресс-релизе.

Согласно фабуле дела, в новогоднюю ночь 1992 года 17-летний (на тот момент) подозреваемый на дискотеке в Лодейном Поле поссорился со своим знакомым из-за общей симпатии к девушке. Спустя некоторое время оппонент подозреваемого вместе с этой девушкой (обоим было по 16 лет) покинули мероприятие. Подозреваемый догнал пару, неустановленным предметом ударил молодого человека по затылку, а затем стал бить по голове девушку. Когда она потеряла сознание, фигурант изнасиловал ее, после чего скрылся, говорится в сообщении.

Потерпевшие остались живы, так как им своевременно оказали медицинскую помощь.

Подозреваемый был задержан на прошлой неделе. Следователи увидели основание дополнительно квалифицировать действия фигуранта как покушение на убийство двух лиц. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело (по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.