Три человека погибли при падении автомобиля в ущелье в Дагестане

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Автомобильная авария с погибшими и пострадавшим произошла в Унцукульском районе Дагестана.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, ДТП случилось на автодороге Балахани - Майданское в 17:40 в воскресенье. Автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 23-летнего мужчины упал с обрыва в ущелье высотой примерно в 150 метров. Водитель и два пассажира 17 и 18 лет погибли. Ещё один - 16-летний парень - госпитализирован.

По предварительным данным, все они - жители села Балахани.