Подросток в Татарстане зарезал отца и ранил мать

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело против 18-летнего жителя Сабинского района, который устроил резню и пожар в родительском доме.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в ночь на понедельник подросток напал с ножом на 56-летнего отца и 53-летнюю мать. Нанеся ранения родителям и самому себе, подозреваемый поджег дом.

Увидевшие пожар соседи вызвали спасателей и полицию. Семью доставили в больницу, где спустя несколько часов отец семейства скончался, мать находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Он сказал, что заранее готовился к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. "Расправившись с ними, он нанес ножевые ранения себе, чтобы в дальнейшем имитировать нападения на дом неустановленных лиц", - говорится в сообщении.