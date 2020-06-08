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На строящейся станции метро в Петербурге погиб рабочий

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге на строящейся станции метро "Горный институт" опрокинулась люлька, один рабочий погиб на месте, еще один получил травмы, сообщило региональное управление СКР. Пострадавший госпитализирован.

По версии следствия, люлька опрокинулась из-за нарушения правил безопасности.
По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасносоти на строительных работах (ч. 2 ст. 216 УК).

Станция "Горный институт" будет на оранжевой ветке метро, ее строят в южной части Васильевского острова.

Петербург СКР метрополитен Горный институт

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