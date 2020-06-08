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Троих детей и их мать нашли мертвыми в квартире в Элисте

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Калмыкии начала проверку обстоятельств гибели трех детей и их матери, чьи тела обнаружил отец семейства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в понедельник.

"В одном из домов на улице Джиргал в Элисте без признаков жизни обнаружены тела трех малолетних детей и их матери. По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, женщина покончила с собой", - говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Следственное управление СК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех малолетних), сообщает в понедельник пресс-служба управления.

Уточняется, что погибшей женщине было 35 лет, а ее дети – 2009, 2012 и 2020 годов рождения.

Калмыкия Элиста

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