В Рязани от пулевого ранения погиб солдат-срочник

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели военнослужащего Рязанского гарнизона. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Тело солдата было найдено с пулевым ранением в голову. От полученного ранения он скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, погибший - солдат срочной службы.

По данным местных СМИ, он проходил службу в воинской части Воздушно-десантных войск. Причиной гибели могло стать неосторожное обращение с оружием.