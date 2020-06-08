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В Тульской области возбудили дело после гибели пациента с COVID-19 от черепно-мозговой травмы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании в понедельник потребовал выяснить обстоятельства гибели мужчины, госпитализированного в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию и скончавшегося от черепно-мозговой травмы.

Губернатор назвал эту ситуацию вопиющей.

"Это происшествие не удастся спустить на тормозах. Замолчать не получится - виновные должны быть наказаны", - сказал Дюмин.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в конце мая в Новомосковской городской больнице. Мужчина был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. После взятия анализов диагноз был подтвержден. Спустя несколько дней он скончался. Родственникам сообщили, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

В Следственном управлении СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Тульская область коронавирус

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