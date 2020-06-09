К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса". Подробности он не раскрыл.

Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.

По сведениям "Фонтанки.ру", следственные мероприятия проходят по трем десяткам адресов по делу об обналичивании средств. Издание пишет, что обыски начались в том числе у бывшего хоккеиста СКА, омского "Авангарда" и сборной России Максима Сушинского - основателя компании "Авангард", которой принадлежит автосалон.