В Ульяновске эвакуировали детский садик из-за муляжа гранаты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Ульяновске во вторник утром из детского сада на Железнодорожной улице эвакуировали 27 детей, поскольку рядом нашли предположительно опасный металлический предмет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозрительный предмет нашли у теплотрассы. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. Ничего опасного там не нашли. Эвакуацию сотрудники садика провели самостоятельно.

Первый замначальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский сообщил во "ВКонтакте", что это был полногабаритный муляж гранаты.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал об эвакуации детей из детсада из-за обнаруженного вблизи здания гранаты.