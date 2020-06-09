Экс-главу саратовского МЧС оправдали по делу о превышении полномочий
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор бывшему начальнику ГУ МЧС региона Игорю Качеву, обвиненному в коррупционном преступлении сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.
"Качев оправдан за отсутствием состава преступления", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Как сообщалось, 21 ноября 2018 года саратовское управление ФСБ России возбудило в отношении Качева уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
29 ноября 2018 года Волжский районный суд Саратова временно отстранил Качева от должности.