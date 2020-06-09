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Общественный совет при МВД проследит за следствием о ДТП с участием Ефремова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Общественный совет при МВД России намерен проследить за ходом следствия о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с тем, чтобы оно было объективным и тщательным, заявил "Интерфаксу" глава совета Анатолий Кучерена.

"Общественное мнение в нашей стране сегодня такое, что знаменитостям, публичным людям дозволено все и им все сходит с рук. Я думаю, что это не так и это неправильно, абсолютно неправильно. Именно поэтому Общественный совет при МВД проконтролирует за тем, чтобы расследование этого ДТП было объективным, подетальным", - сказал Кучерена.

По его мнению, публичные, известные люди должны понимать, что они несут большую ответственность, нежели другие, поскольку они находятся на виду и никакие заслуги не дают им никаких льгот, тем более лицензию на убийство.

"Сесть за руль в пьяном виде не позволено никому, каким бы талантливым актером или человеком другой профессии ты не был", - подчеркнул глава совета.

Именно поэтому, считает он, "в данном случае принципиально важно, чтобы расследование было абсолютно объективным и тщательным". "И чтобы ни у кого из наших сограждан не было сомнений в честности этого расследования, мы берем его на свой контроль", - отметил собеседник агентства.

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