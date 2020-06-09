Медведев порадовался, что России удалось избежать паники во время пандемии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Система поддержания общественной безопасности в России в период коронавируса доказала свою эффективность, стране удалось избежать таких опасных проявлений, как последние выступления в США. Таково мнение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность в этот период. Нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило, к сожалению, в некоторых других странах. И как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем", - сказал Медведев на совещании, которое он провел во вторник.

Совещание было посвящено современным тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учету при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

В совещании у Медведева, в частности, приняли участие генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Медведев подчеркнул, что "о том, как может развиваться ситуация (в сфере общественной безопасности), мы с вами хорошо знаем, достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США". "Понятно, что чем бы ни были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей", - заявил зампред Совбеза.

Он отметил, что "об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики" в этой сфере.

Медведев напомнил, что прежняя концепция общественной безопасности была принята в 2013 году и в 2020 году срок ее действия истекает. Проект новой концепции, по его словам, "имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в РФ, для совершенствования взаимодействия между государством и обществом".