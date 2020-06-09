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МВД Дагестана заподозрило районного депутата в убийстве десятков хищных птиц

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В МВД Дагестана заподозрили депутата Курахского районного собрания в убийстве нескольких десятков орлов, беркутов и соколов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Материалы на него переданы в Следственный комитет.

Проверку в МВД начали после того, как житель села Икра Курахского района выложил в соцсетях видеоролик, на котором он и его сын бьют по голове палками краснокнижного горного орла, попавшегося в капкан. Капкан был установлен рядом с клеткой с курицей.

После публикации ролика МВД получило больше двух десятков жалоб с просьбой разобраться с живодером.

Проверка установила, что это был не единичный случай.

"В связи тем, что подозреваемый является спецсубъектом (депутатом) материалы переданы по подследственности для проведения дальнейших следственных мероприятий в СУ СК России по Республике Дагестан", говорится в пресс-релизе.

В отношении депутата может быть возбуждено уголовное дело о незаконной охоте и о вовлечении в преступление несовершеннолетнего.

Дагестан МВД СКР

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