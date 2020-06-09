Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:10Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Грабитель в Туле забыл свои документы на месте преступления и был задержан

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в разбое благодаря оставленным им на месте преступления документам, сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника пресс-служба УМВД региона Сергей Сергейчев.

"По предварительным данным, мужчина напал на продавца магазина в Пролетарском округе Тулы. Похититель ворвался в помещение и стал угрожать ножом работнику за прилавком. Он потребовал деньги, которые получил и скрылся", - сказал Сергейчев.

На месте преступления полицейские обнаружили рюкзак с личными вещами грабителя, в том числе его документами и мобильным телефоном.

"Это позволило задержать 28-летнего ранее судимого мужчину, зарегистрированного в Щекинском районе", - отметил Сергейчев, добавив, что тот уже признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой).

Тула

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник сообщил о следах кокаина в крови Михаила Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова проверят на возможное употребление наркотиков

ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');