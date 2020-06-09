Грабитель в Туле забыл свои документы на месте преступления и был задержан

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в разбое благодаря оставленным им на месте преступления документам, сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника пресс-служба УМВД региона Сергей Сергейчев.

"По предварительным данным, мужчина напал на продавца магазина в Пролетарском округе Тулы. Похититель ворвался в помещение и стал угрожать ножом работнику за прилавком. Он потребовал деньги, которые получил и скрылся", - сказал Сергейчев.

На месте преступления полицейские обнаружили рюкзак с личными вещами грабителя, в том числе его документами и мобильным телефоном.

"Это позволило задержать 28-летнего ранее судимого мужчину, зарегистрированного в Щекинском районе", - отметил Сергейчев, добавив, что тот уже признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой).