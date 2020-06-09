При подготовке к параду Победы никто из участников COVID-19 не заболел

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Началось сплошное тестирование участников парада Победы, намеченного на 24 июня, заболевших коронавирусом нет, сообщает в вторник Минобороны России.

"На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - инфицированных нет", - сказано на сайте ведомства.

Для проживания участников парада выделены изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и населением, отмечает Минобороны.

По его данным, "поставлены задачи по проведению изоляционных мероприятий для всех участников парада в установленных местах временного размещения вплоть до 24 июня".