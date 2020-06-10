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Незаконную оружейную мастерскую ликвидировали в Хабаровском крае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Житель Комсомольска-на-Амуре стал фигурантом уголовного дела об организации нелегальной мастерской по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные сбыт, хранение оружия и его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Расследованием занимается УФСБ России по Хабаровскому краю.

Деятельность подпольного оружейника была пресечена в мае 2020 года. По версии следствия, житель Комсомольска-на-Амуре "организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации".

В ходе обысков у него был изъят арсенал оружия и боеприпасов, пригодных к стрельбе.

"Из незаконного оборота изъято три боевых пистолета и автомат, переделанные для ведения стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей "Р-411" и автомата Калашникова "АК-103", более 1000 патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов", - сообщает пресс-служба.

В отношении организатора незаконной оружейной мастерской избрана мера - обязательство о явке.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре ФСБ

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