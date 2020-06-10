ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого поселка на Алтае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В администрации ЗАТО "Сибирский" в Алтайском крае начались обыски, сообщили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Причину оперативно-розыскных мероприятий там пока называть не стали.

Никто из сотрудников администрации не задержан.

ЗАТО "Сибирский" - поселок городского типа в Алтайском крае. С 1995 года является закрытым территориальным образованием. Основанием для статуса ЗАТО является расположение ракетных войск стратегического назначения.