Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 242 235+123 764

ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого поселка на Алтае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В администрации ЗАТО "Сибирский" в Алтайском крае начались обыски, сообщили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Причину оперативно-розыскных мероприятий там пока называть не стали.

Никто из сотрудников администрации не задержан.

ЗАТО "Сибирский" - поселок городского типа в Алтайском крае. С 1995 года является закрытым территориальным образованием. Основанием для статуса ЗАТО является расположение ракетных войск стратегического назначения.

Алтайский край ЗАТО Сибирский ФСБ

Новости

Депутаты Госдумы попросили Минстрой не закрывать подвалы от кошек

Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Структура "Ростеха" начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ "Авента М"

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS
ДТП с участием Михаила Ефремова

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');