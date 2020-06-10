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В Забайкалье арестовали рецидивиста, убившего подростка и ранившего еще пять человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ранее судимый житель Забайкальского края, напавший на группу молодых людей и убивший несовершеннолетнего, по решению Шилкинского районного суда в среду взят под стражу. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя краевого СУ СКР Егор Марков.

Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого 24-летнего Алексея Алипченко. Ранее Алипченко неоднократно привлекался к уголовной ответственности и напал на молодых людей в период условного осуждения.

По версии следствия, в ночь на 8 июня в поселке Первомайский обвиняемый, будучи пьяным, напал на семерых местных жителей. Он был вооружен ножом и гвоздодером. Молодой человек 2004 года рождения от полученных травм скончался, пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Алипченко был задержан через несколько часов. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более человек).

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