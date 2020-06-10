Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса

Сатирик Анатолий Трушкин Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни в больнице, куда он попал после заражения коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" его коллега по сцене, юморист Николай Лукинский.

"Действительно, так и есть. Мой администратор созвонился с внучкой Анатолия Алексеевича, и она сообщила, что он вчера умер в больнице, где лежал более месяца с коронавирусом",- сказал Лукинский "Интерфаксу".

По его словам, писатель, как казалось, шёл на поправку, дней пять назад ходил на процедуры, чувствовал себя лучше.

В свою очередь артистка Клара Новикова сообщила "Интерфаксу", что новость о смерти Трушкина стала для неё шоком, потому что он собирался в ближайшее время выписаться из больницы в Коммунарке.

Она добавила, что супруга Трушкина переболела коронавирусом дома.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, с 1951 года жил в Москве. Окончил в 1961 году МАТИ, в 1971 году - Литературный институт в Москве.

Его юмористические произведения читали и читают с эстрады артисты Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур. Многие свои произведения позже Трушкин читал сам. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении, вел несколько лет свою телепередачу.

Писал юмористические рассказы для детей и юношества, некоторые из которых вошли в киножурнал "Ералаш".