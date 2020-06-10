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В Петербурге возбудили дело из-за некачественных продуктовых наборов для детей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге из-за некачественных товаров в детских продуктовых наборах, сообщила пресс-служба городской прокуратуры во вторник.

Ранее в СМИ появились публикации, из которых следует, что с 1 по 5 июня воспитанники дошкольных учреждений Кронштадта получили от ООО "СоцПит" продуктовые наборы с рыбными консервами плохого качества. По данному факту была проведена прокурорская проверка.

"Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой "Сайра" не соответствует маркировке производителя", - говорится в сообщении. В прокуратуре города "Интерфаксу" уточнили, что, согласно результатам проверки, консервы действительно некачественные.

Материалы надзорного ведомства были направлены в следственные органы, по результатам возбуждено уголовно дело о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщается в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, следователи в настоящий момент устанавливают сотрудников ООО "Соцпит", отвечавших за поставки наборов.

В минувший четверг пресс-служба администрации губернатора сообщила, что с 1 июня началась выдача продуктовых наборов за май. За первые три дня выдано 224 тысячи наборов, всего будет выдано 564 тысячи наборов.

Состав наборов сформирован управлением социального питания. В них вошли молоко, рис, гречка, макароны, подсолнечное масло, консервы, печенье, шоколад, сахар, чай и другие. Стоимость продуктовых наборов за май составляет в зависимости от категории от 383 рублей до 3038 рублей, говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге организовали выдачу продуктовых наборов за апрель. В общей сложности петербургские семьи с детьми получили 1,1 млн наборов, отмечают в администрации.

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