Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:05Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские и бани, заработает каршеринг

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в рамках первого этапа снятия ограничений планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки и научные учреждения, возобновить услуги каршеринга, сообщает пресс-служба администрации губернатора, ссылаясь на слова главы города Александра Беглова.

В рамках первого этапа также планируется разрешить оказание бытовых услуг и открыть специализированные мебельные магазины. Губернатор уточнил, что эти ограничения могут быть сняты с 15 июня.

"Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Салоны красоты пока не откроются, подчеркнул губернатор.

На втором этапе, который может начаться в конце июня, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. С Роспотребнадзором обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк, говорится в сообщении.

На третьем этапе снятия ограничений (в июле), по словам губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи.

"Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Петербург

Новости

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Умершие знаменитости

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса
Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');