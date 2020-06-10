В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские и бани, заработает каршеринг

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в рамках первого этапа снятия ограничений планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки и научные учреждения, возобновить услуги каршеринга, сообщает пресс-служба администрации губернатора, ссылаясь на слова главы города Александра Беглова.

В рамках первого этапа также планируется разрешить оказание бытовых услуг и открыть специализированные мебельные магазины. Губернатор уточнил, что эти ограничения могут быть сняты с 15 июня.

"Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Салоны красоты пока не откроются, подчеркнул губернатор.

На втором этапе, который может начаться в конце июня, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. С Роспотребнадзором обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк, говорится в сообщении.

На третьем этапе снятия ограничений (в июле), по словам губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи.

"Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны", - приводит пресс-служба слова Беглова.