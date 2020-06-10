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Девушка из Ижевска умерла, выпив разливного коньяка на вечеринке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Ижевске возбудили уголовное дело о гибели 17-летней девушки, которая умерла, выпив коньяк на вечеринке. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении СКР по Удмуртии.

Следствие выяснило, что 8 июня несколько молодых людей в возрасте 17-18 лет арендовали коттедж в Ленинском районе Ижевска, чтобы отметить дни рождения двоих из них. В коттедже они пили коньяк, купленный в разлив. Проснувшись утром 9 июня они обнаружили, что одна из участниц компании умерла.

Следователи изъяли пятилитровую канистру с остатками коньяка и назначили медицинскую и химическую экспертизы. Все участники попойки будут допрошены. Продавца коньяка ищут.

Прокуратура Удмуртии начала по факту проверку работы органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе их взаимодействию.

Ижевск СКР Удмуртия прокуратура Удмуртии

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