Отбывающий пожизненный срок педофил из Тольятти признался еще в двух убийствах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Автозаводской суд Тольятти приговорил к 19 годам лишения свободы серийного убийцу из Тольятти Олега Рылькова, уже отбывающего пожизненное наказание за убийства и изнасилования детей, сообщает прокуратура Самарской области.

Рыльков сознался в двух преступлениях во время отбывания пожизненного заключения за совершение аналогичных преступлений.

В 2019 году он написал явку с повинной, в которой сообщил об убийстве еще двух детей. В ходе судебного следствия подтвердилась его причастность к совершению указанных преступлений.

Согласно предъявленному обвинению в период с 1994 по 1997 года жертвами подсудимого стали шестнадцатилетняя девушка и семилетняя девочка.

Суд признал Рылькова виновным по пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). Мужчина приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. С учетом предыдущей судимости ему назначено пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в 1998 году Рыльков был приговорен к смертной казни за серию изнасилований и убийств детей, совершенных в Тольятти. Позднее по указу президента РФ приговор был изменен на пожизненное заключение.

В 2019 году Рыльков подал явку с повинной, признавшись в изнасилованиях и убийствах двух девочек, совершенных в 1994 и 1997 годах. Преступления считались нераскрытыми.

Кроме того, Рыльков ходатайствовал об освобождении от наказания в связи с болезнью, однако суд ему отказал.

Ранее Рыльков уже подавал аналогичные прошения в 2015 и 2017 году, и оба раза суд также отказывал в их удовлетворении.