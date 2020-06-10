Судимый экс-замгубернатора Новгородской области Нечаев вновь арестован за махинации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"В отношении Нечаева Виктора Анатольевича судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 августа", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Нечаеву, который по данным суда, сейчас занимает должность вице-президента общественной организации "Вымпел-гарант", предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, экс-чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Летом 2016 года Басманный суд Москвы приговорил Виктора Нечаева к 3,5 годам заключения за несколько эпизодов мошенничества.

Как установило следствие и суд, в 2013 году Нечаев и его сообщник сказали жительнице Москвы, что они якобы могут помочь освободить из-под стражи и способствовать прекращению уголовного преследования ее супруга. Обманув женщину, они получили от нее 6,5 млн рублей.

Кроме того, с июля по август 2015 года Нечаев совместно с другой подельницей пообещали адвокатам за деньги помочь прекратить уголовное преследование их подзащитного. Во время получения $47 тысяч в Москве в августе 2015 года они были задержаны.