Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:31Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Судимый экс-замгубернатора Новгородской области Нечаев вновь арестован за махинации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"В отношении Нечаева Виктора Анатольевича судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 августа", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Нечаеву, который по данным суда, сейчас занимает должность вице-президента общественной организации "Вымпел-гарант", предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, экс-чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Летом 2016 года Басманный суд Москвы приговорил Виктора Нечаева к 3,5 годам заключения за несколько эпизодов мошенничества.

Как установило следствие и суд, в 2013 году Нечаев и его сообщник сказали жительнице Москвы, что они якобы могут помочь освободить из-под стражи и способствовать прекращению уголовного преследования ее супруга. Обманув женщину, они получили от нее 6,5 млн рублей.

Кроме того, с июля по август 2015 года Нечаев совместно с другой подельницей пообещали адвокатам за деньги помочь прекратить уголовное преследование их подзащитного. Во время получения $47 тысяч в Москве в августе 2015 года они были задержаны.

Москва Виктор Нечаев

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В обвинение против Ефремова добавили пункт о его наркотическом опьянении

ВТБ продаст гостиницу "Пекин" почти за 5 млрд рублей

ВТБ продаст гостиницу "Пекин" почти за 5 млрд рублей

СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19

СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские и бани, заработает каршеринг

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Умершие знаменитости

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса
Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');