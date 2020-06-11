Двое подростков утонули в реке в Прикамье

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух подростков, утонувших на реке Кордон в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК России.

"В поселке Коса вечером 9 июня 2020 года восемь подростков 2004 и 2005 годов рождения купались в реке Кордон на мелководье. Постепенно течением детей унесло на глубину и они начали тонуть. Выбравшиеся на берег оказывали помощь тем, кто в воде, протягивая длинные ветки, найденные на берегу. В результате двое детей утонули", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из утонувших спасал тонувшую девушку, но сам спастись не смог.