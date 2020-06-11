"Ъ" узнал о разработке нового проекта стратегии по борьбе с ВИЧ в России

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал новый проект стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России до 2030 года, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на этот документ.

Как отмечает издание, новый проект не был опубликован для общественного обсуждения, а направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. "Ъ" ознакомился с документом и выяснил, что новый вариант стратегии не вполне соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хотя на этом настаивал президент РФ Владимир Путин.

Предыдущая стратегия была разработана в 2016 году, срок ее реализации истекает в этом году, напоминает газета. Созданию действующей стратегии по борьбе с ВИЧ предшествовало заявление главы федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадима Покровского. Весной 2015 года Покровский назвал ситуацию с ВИЧ в России катастрофической и предупредил, что число зараженных превысит 1 млн человек в начале 2016 года.

Что предлагает новая страгетия

Цель новой стратегии - "предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ путем достижения постоянного снижения числа новых случаев заражения". Авторы документа прогнозируют, что к 2030 году благодаря реализации этой стратегии ВИЧ перестанет быть "угрозой общественному здоровью".

В документе говорится, что за время реализации стратегии в РФ ежегодно улучшается эпидемиологическая ситуация. Так, "за последние годы число лиц с диагнозом "ВИЧ-инфекция", установленным впервые, ежегодно снижается от 85,8 тыс. человек в 2017 году до 83,4 тыс. человек в 2019 году", отмечается в тексте проекта.

Авторы новой стратегии предлагаются бороться с ВИЧ путем повышения информированности граждан об этой инфекции, обеспечения "комплексного междисциплинарного подхода при оказании медпомощи и соцподдержки лицам, инфицированным ВИЧ", также необходимо сделать доступными для зараженных антиретровирусные препараты.

Главным направлением первичной профилактики ВИЧ-инфекции в новом документе, как и в предыдущей стратегии, вновь называется "информационно-пропагандистская деятельность", отмечает "Ъ". Информационное освещение ситуации с ВИЧ "позволит сформировать у населения навыки ответственного отношения к своему здоровью, мотивирует граждан, в том числе представителей молодежного сообщества, на безопасное поведение… а также будет способствовать укреплению традиционных семейных и морально-нравственных ценностей", полагают авторы стратегии.

Эксперты раскритиковали новую стратегию борьбы с ВИЧ

Опрошенные "Ъ" эксперты заявили, что новый вариант стратегии на 80% дублирует прошлую. Так, академик РАН Покровский назвал документ "неким техническим решением". "А на самом деле и предыдущая стратегия была не очень, и успехи достигнуты весьма скромные. Надо было вносить более радикальные предложения", - считает ученый.

Директор ВИЧ-сервисной организации "СПИД, статистика, здоровье" Денис Годлевский отметил, что в прежней стратегии профилактика "фокусировалась в общем на населении, а не на ключевых группах". По его словам, новая стратегия повторяет эту же ошибку. Годлевский указывает, что данный подход "не соответствует подходам Международной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ". "Ъ" напоминает, что ранее Путин поручил правительству разработать документ с учетом рекомендаций ВОЗ.

Годлевский также отметил, что в рекомендациях ВОЗ, в частности, говорится о "правильном и постоянном использовании презервативов и лубрикантов в целях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции". В новом документе Минздрава таких мер нет, указывает эксперт.

По данным Роспотребнадзора на май 2020 года, в России проживали 1 087 050 граждан с подтвержденным в лаборатории диагнозом "ВИЧ-инфекция".