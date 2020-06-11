Мурманский арктический университет сообщил об обысках

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мурманский арктический государственный университет сообщил, что в нем на прошлой неделе прошли обыски "в отношении руководителя одного из отделов".

Вуз пообещал, что не будет комментировать происходящее до завершения проверки.

Врио ректора МАГУ Ирина Шадрина инициировала "внутреннее расследование инцидента", сообщили также в вузе, не уточняя, что это был за инцидент.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных структур.

Местные СМИ высказывают версии, что один из бывших руководителей отдела вуза мог совершать махинации с премиями.