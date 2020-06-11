Более 100 пляжей откроются в Подмосковье с 1 июля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - К купальному сезону в Московской области откроют 114 пляжей и 86 мест отдыха, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.

Там отметили, что начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июля, а планирующиеся к открытию места отдыха у воды находятся на территории 57 муниципальных образований.

Собеседник агентства отметил, что инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей, учитывая укомплектованность спасательных постов специалистами, умеющими оказывать первую помощь, техническое состояние сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям обозначения границы заплыва, а также наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными организациями.

В купальный сезон в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД и спасательных служб, в том числе с целью обнаружения несанкционированных мест массового отдыха на воде.