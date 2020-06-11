Ударивший экс-жену ножом из-за супа житель Челябинской области отправится в колонию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Саткинский городской суд приговорил к четырем с половиной годам колонии местного жителя, ударившего ножом бывшую жену за съеденный суп, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в четверг.

Мужчина проживал в одной квартире с бывшей супругой и был против того, чтобы она приглашала в гости внука.

В прошлом ноябре к ним в гости вновь пришел внук и съел суп, который сварил обвиняемый. Все время, пока гостил внук, мужчина не заходил на кухню, а после его ухода решил поесть, но обнаружил, что еды нет. Тогда он схватил нож и ударил женщину в грудь, в область сердца.

Пострадавшая выжила, а суд признал злоумышленника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.