Неадекватный житель Екатеринбурга перерезал газовый шланг и угрожал взрывом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мужчина забаррикадировался в квартире в Екатеринбурге и грозился устроить взрыв газа.

Как сообщает пресс-служба АО "Екатеринбурггаз", дебошир находился в неадекватном состоянии и забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Когда спасатели вошли в квартиру, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, помещения загазованы

Прибывшая на место аварийная бригада сразу же перекрыла газоснабжение подъезда.

Пресс-группа городского управления МВД в свою очередь сообщает, что полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть территориального ОВД, но оттуда его из-за неадекватного поведения скорая помощь доставила в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.