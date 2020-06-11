Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Бывший кировский министр связи Палюх арестован за растрату

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области арестовал на два месяца бывшего министра информационных технологий и связи региона Юрия Палюха. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

По делу также задержан директор кировского "Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления". Он отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что осенью 2019 года "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместил аукционы на поставку камер для контроля за движением. По версии следствия, Палюх обеспечил приемку и незаконную оплату технических средств, не соответствующих требованиям.

В СК отмечают, что подозреваемый причинил государству ущерб на сумму свыше 78 млн рублей.

Дела расследуются по части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Палюх 4 июня 2020 года написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял министерство информтехнологий и связи с 2017 года.

Кировская область Юрий Палюх

Новости

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства
Авария на ТЭЦ в Норильске

Главный инженер норильской ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива

Сдавать ЕГЭ решили на 10% меньше школьников, чем планировалось

Пандемия коронавируса

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Отпевание погибшего в ДТП с артистом Ефремовым прошло в Рязанской области

В кабмине допустили расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

Директора ТЭЦ-3 арестовали по делу о разливе топлива

Изменение Конституции

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию
Изменение Конституции

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');