Бывший кировский министр связи Палюх арестован за растрату

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области арестовал на два месяца бывшего министра информационных технологий и связи региона Юрия Палюха. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

По делу также задержан директор кировского "Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления". Он отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что осенью 2019 года "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместил аукционы на поставку камер для контроля за движением. По версии следствия, Палюх обеспечил приемку и незаконную оплату технических средств, не соответствующих требованиям.

В СК отмечают, что подозреваемый причинил государству ущерб на сумму свыше 78 млн рублей.

Дела расследуются по части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Палюх 4 июня 2020 года написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял министерство информтехнологий и связи с 2017 года.