В Коми возбудили пятое дело о фальсификации допвыборов в Госсовет региона в 2018 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц по итогам дополнительных выборов в Госсовет Коми в 2018 году.

Как сообщается в ответе СКР Коми участнику выборов в Госсовет республики в 2018 году Ивану Рубану, возбуждено уголовное дело по факту фальсификации неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии №335 (поселок Нижний Одес Сосногорского района) избирательных документов и итогов голосования (часть 1 статьи 142, статьи 142.1 УК РФ) на дополнительных выборах в Государственный Совет VI созыва по Ираельскому избирательному округу №10.

Дополнительные выборы в Госсовет Коми по пяти одномандатным округам состоялись 9 сентября 2018 года.

В Ираельском округе №10 (Сосногорский и Ижемский районы) явка составила 16%. Представитель партии "Единая Россия" Алексей Чупров получил 37,3% голосов и стал депутатом регионального парламента. Выдвинутый партией "Коммунисты России" Иван Рубан получил 24,5% голосов. Третьим с результатом в 12,4% стал Анатолий Терентьев от КПРФ.

Как следует из материалов избирательной комиссии Коми, Рубан сообщил о нарушениях во время выборов на семи участках в Ираельском избирательном округе №10. Кандидат от партии "Коммунисты России" указал на то, что было голосование за отсутствующих избирателей, а для голосования вне помещения составлялись фиктивные заявления.

В начале 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя и секретаря участковой избирательной комиссии участка в поселке Вис Сосногорского района. Их заподозрили в совершении преступлений по статьям "фальсификация избирательных документов" и "фальсификация итогов голосования" во время проведения дополнительных выборов. Суд признал их виновными и назначил наказание от 1 года до 1,5 лет условно.

Кроме того, в июле в квартире дома по улице Ленина в Сыктывкаре обнаружили тело депутата Чупрова с порезами предплечья. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов. Следователи не нашли криминала в этом инциденте.

В декабре за фальсификацию избирательных документов осудили бывшего члена участковой комиссии избирательного участка №336 поселка Конашъель Сосногорского района. Она признала вину и тоже получила условный срок.

В январе 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа членов участковой избирательной комиссии участка №342 (поселок Керки Сосногорского района) также по фактам фальсификации документов и итогов голосования на дополнительных выборах в Госсовет VI созыва по Ираельскому избирательному округу №10. Позже по итогам расследования дела четырем членам этой комиссии предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 142, статьи 142.1 УК РФ (фальсификация избирательных документов и фальсификация итогов голосования).

Суд в мае признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях и назначил каждой из них наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.