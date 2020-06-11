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Кемеровский журналист получил предупреждение суда за работу без аккредитации МИД

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд в Кемерове выдал предупреждение российскому журналисту Роману Янченко за работу на зарегистрированную в Польше телекомпанию "Belsat TV", у которой нет аккредитации в российском МИД. В Союзе журналистов России заявили что предупреждение незаконно.

"В правилах аккредитации МИДа четко говорится, что они касаются только иностранных журналистов, представителей иностранных корпунктов, которые осуществляют свою деятельность в России", - заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шариф.

"Хотелось бы услышать от суда, какую именно "лицензию" он требует от журналиста, гражданина РФ", - добавил он.

По его словам, у Янченко есть все основания для апеляции, поскольку Belsat не запрещен российским законодательством. СЖР готов оказать Янченко юридическую помощь, если он к ним обратится, вне зависимости от того, является ли журналист членом союза, добавил Шариф.

Ранее в "Центре защиты прав СМИ" сообщили, что 11 июня мировой суд вынес Янченко предупреждение за то, что он, снимая видео для польского СМИ, не аккредитовался в МИД России в качестве иностранного журналиста. Такое решение было вынесено в РФ впервые, отметили в центре.

13 марта Янченко был задержан полицией в Новокузнецке во время съемок одиночных пикетов для телекомпании Belsat TV, с которой сотрудничает как внештатный корреспондент. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно).

"Это уникальное по своей абсурдности обвинение. Удивительно, что полиция и вслед за ней суд считают, что журналисту для обычной журналистской работы нужна лицензия или какое-либо специальное разрешение. Аккредитация к таким тоже не относится", - заявила директор и ведущий юрист Центра Галина Арапова, которая оказывает помощь Янченко. По ее словам, "это первый прецедент, когда какое-то разрешение (на работу) требуют от российского журналиста".

Кемерово СЖР Belsat TV Роман Янченко Тимур Шариф МИД

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