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Два человека пострадали при пожаре на нефтяном резервуаре в Нижневартовске

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На "Нижневартовском нефтеперерабатывающем объединении" произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. Пострадали двое сотрудников.

ЧП произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте, там произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта.

Между тем, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным предприятия, в настоящее время возгорание локализовано. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет.

На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин ликвидировано.

Нижневартовск

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