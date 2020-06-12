Дело возбуждено после пожара в психоневрологической больнице в Петербурге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту поджога в психоневрологическом институте имени Бехтерева, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры города.

Дело расследуется по статье "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, поджег палату. В результате никто не пострадал, ущерб имуществу НИИ составил около 200 тысяч рублей.

По данным городского МЧС, на четвертом этаже четырехэтажного здания НИИ по адресу улица Бехтерева, 3 горело помещение на площади 10 кв. метров. Люди были эвакуированы до прибытия пожарных.

Данное медицинское учреждение не принимает инфицированных коронавирусом.