Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 13.06В России 520 129+8 706В мире 7 632 802+118 321

Более 15,7 тысяч человек вылечились в Подмосковье от COVID-19

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еще порядка 780 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье за сутки, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Выздоровели и выписались 15734 человека", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 14955 выздоровевших, таким образом за последние сутки в регионе выписались еще 779 человек с диагностированным COVID-19.

Всего в Подмосковье общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составило 48 тыс. 636 человек, за сутки выявлено 725 новых заболевших.

Скончались всего 678 заболевших.

Подмосковье коронавирус

Новости

Латынина извинилась за "фейковое" письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Глава администрации Новочеркасска объяснил появление в городе плакатов с ошибкой

Что произошло за день: суббота, 13 июня

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

ДТП с участием Михаила Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова

Пандемия коронавируса

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Смертность от COVID-19 в России в апреле составила 1,6%

Пандемия коронавируса

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела
Пандемия коронавируса

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в России сократились в 16 раз

ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны

ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');