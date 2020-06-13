Более 15,7 тысяч человек вылечились в Подмосковье от COVID-19

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еще порядка 780 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье за сутки, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Выздоровели и выписались 15734 человека", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 14955 выздоровевших, таким образом за последние сутки в регионе выписались еще 779 человек с диагностированным COVID-19.

Всего в Подмосковье общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составило 48 тыс. 636 человек, за сутки выявлено 725 новых заболевших.

Скончались всего 678 заболевших.