Вспышка COVID-19 выявлена на Амурском газоперерабатывающем заводе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более сотни зараженных COVID-19 выявлено в воскресенье на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ, Амурская область), на крупном строительном объекте, где задействовано более 30 тыс. человек, работают свыше 60 медиков из других регионов.

"В Свободном особое внимание мы уделяем ситуации на Амурском газоперерабатыващем заводе. На сегодняшний день там официально зафиксировано 112 больных, всего было 136 больных, из них 24 выздоровели. (...) Сегодня сюда релоцировано из других регионов страны 64 медицинских работника, они прикреплены к свободненской городской больнице", - сообщил губернатор области Василий Орлов, чьи слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Орлов заверил, что медперсонал на Амурском ГПЗ готов к развитию ситуации, "в том числе и по негативному сценарию, если такое произойдет". Для пациентов подготовлено достаточное количество койко-мест, проводится исследования на коронавирусную инфекцию у людей, участвующих в строительстве завода.

"Все сотрудники Амурского ГПЗ получают соответствующее профилактическое медицинское сопровождение и, если это нужно, получают медицинские препараты. Ситуация по ГПЗ и Свободному находится на контроле", - подчеркнул губернатор.

Власти региона продлили закрытый режим для города Свободный, рядом с котором идет строительство Амурского ГПЗ. Кроме того, продлен режим самоизоляции для людей из групп риска и вахтовиков, приезжающих в Амурскую область. В течение 14 дней они находятся в специальных обсерваторах.

"У нас развернуто большое количество обсерваторов в них порядка 4 тыс. мест, мощностей достаточно", - уточнил глава региона.

По оценкам специалистов, ситуация в Приамурье останется напряженной по коронавирусной инфекции до начала июля.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. На конец марта статус реализации проекта составлял 59%.

На строительстве задействовано около 31 тыс. человек, в том числе граждане Италии, Сербии, а также около 450 граждан КНР - в основном инженерный состав подрядных организаций. В конце апреля власти региона приняли решение закрыть Свободный. Разрешение на въ