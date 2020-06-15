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Участники несанкционированной акции в Черкесске оштрафованы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Черкесске 16 человек вышли на площадь Ленина, чтобы выразить недовольство тем, что их родственников задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия. Протестующих задержали и оштрафовали за проведение несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.

Акция прошл 14 июня. Ее пресекли полицейские. Нарушителей доставили в отдел МВД по Черкесску. Там на них составили административные протоколы по ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Каждый был оштрафован на 5000 рублей.

Ранее полицейские задержали троих родственников протестующих. У них нашли пистолет "ТТ", два пистолета, переделанных в боевые из травматического и охолощенного оружия, а также патроны. В их отношепнии были возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия. Все трое были арестованы.

Черкесск Карачаево-Черкесия МВД

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