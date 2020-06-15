В Волгограде зарезали иностранного студента-медика

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Волгограде возбуждено уголовное дело об убийстве 17-летнего иностранца, который учился на первом курсе местного медицинского вуза. В ночь на 13 июня его нашли мертвым на Рабоче-Крестьянской улице с множественными колото-резаными ранениями, сообщили в СК.

По версии следствия, 12 июня студент был в гостях у приятеля в Центральном районе. Поздно ночью он пошел из гостей пешком в общежитие. По дороге на него напал неизвестный с ножом.

Расследование поручено самым опытным следователям. Для этого был создан штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.

Следователи допрашивают близких убитого, ищут очевидцев преступления, проверяют записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего.

По данным информированного источника "Интерфакса", погибший приехал учиться из Азербайджана.