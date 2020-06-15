Снесена дача экс-министра природы Мурманской области, незаконно построенная в лесу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кольском районе Мурманской области по решению суда снесли незаконно построенные дачи бывшего министра природы региона Эльвиры Макаровой и бывшего начальника отдела природопользования министерства Игоря Конюхова, убедилась прокуратура региона.

Дачи были построены на арендованных участках в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) "Родничок" на землях лесного фонда, под видом рекреационной деятельности и нарушение Лесного кодекса, установил в 2017 году Кольский районный суд. У Макаровой там была одноэтажная дача с мансардой, у Конюхова - дом с гаражом. Суд постановил, что они должны быть снесены.

В 2019 году Первомайский районный суд Мурманска признал Макарову виновной в злоупотреблении полномочиями. Она была приговорена к трем годам колонии общего режима с отсрочкой до 14-летия ее малолетнего ребенка. Суд установил, что экс-министр из корыстных соображений нарушила требования Лесного и Земельного кодексов, правил использования лесов для рекреационной деятельности, являясь одним из учредителей ДНП "Родничок". При этом она занимала различные руководящие должности в минприроды Мурманской области, а в 2015 году возглавила министерство и стала главным лесным инспектором региона.

ДНП "Родничок" было создано с 2007 году и тогда же получило в аренду земельный участок площадью 4,5 га на территории Кольского лесничества. В 2009 году ДНП разработало проект, по которому на арендуемом участке должна была вестись рекреационная деятельность и создание лесной инфраструктуры. Проектом было предусмотрено строительство 20 беседок зимнего типа, 20 беседок с мангалами и мест для хранения инвентаря. Рекреационная деятельность исключала дачное и гаражное строительство, возведение индивидуальных жилых домов.

В 2015 году Макарова, уже занимая пост министра и понимая противозаконность строительства своего дома, поручила председателю ДНП разработать новый проект рекреации, в котором было бы указано, что жилые дома существовали на территории и ранее, установил суд. Одновременно она поручила сотруднице минприроды региона, ответственной за государственную экологическую экспертизу, в кратчайшие сроки выдать положительное заключение по новому проекту ДНП без надлежащего изучения пакета документов. После Макарова подписала приказ, утверждающий положительное заключение экспертизы, зная, что это решение незаконно.

Эксперты Полярно-альпийского ботанического сада-института пришли к выводу, что из-за незаконных построек ДНП "Родничок" природным ресурсам причинен ущерб на сумму 2,3 млн рублей, а на восстановление вырубленных деревьев и уничтоженного надпочвенного слоя потребуется порядка ста лет. Экспертизу они проводили в рамках следствия.

В мае 2017 года Макарова уволилась по собственному желанию после того, как служебная проверка выявила в ее действиях коррупцию. По требованию прокуратуры основание для увольнения было изменено на формулировку "в связи с утратой доверия".