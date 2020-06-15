Попавшая под суд пластический хирург-самоучка умерла в Краснодаре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пластический хирург Алена Верди, обвиненная в причинении тяжкого вреда здоровью пациенткам в Краснодаре, умерла в клинике, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Уроженка Москвы, 38-летняя Алена Верди с конца мая находилась в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник Краснодара. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - сказал источник.

В пресс-службе управления СКР по Краснодарском краю агентству подтвердили смерть фигурантки резонансного дела об оказании опасных для жизни косметических услуг и отметили, что по этому факту проводится проверка.

Верди обвинялась по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). От действий хирурга, не имеющей медицинского образования, пострадали пять женщин в возрасте от 30 до 36 лет. Двум из них после начавшихся осложнений Верди сделала повторные неудачные операции. Свою вину она признала в полном объеме.

Дело было направлено в Ленинский суд Краснодара для рассмотрения по существу, слушания были назначены на 4 июня, но заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой. Подсудимой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.