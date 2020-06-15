Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Попавшая под суд пластический хирург-самоучка умерла в Краснодаре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пластический хирург Алена Верди, обвиненная в причинении тяжкого вреда здоровью пациенткам в Краснодаре, умерла в клинике, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Уроженка Москвы, 38-летняя Алена Верди с конца мая находилась в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник Краснодара. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - сказал источник.

В пресс-службе управления СКР по Краснодарском краю агентству подтвердили смерть фигурантки резонансного дела об оказании опасных для жизни косметических услуг и отметили, что по этому факту проводится проверка.

Верди обвинялась по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). От действий хирурга, не имеющей медицинского образования, пострадали пять женщин в возрасте от 30 до 36 лет. Двум из них после начавшихся осложнений Верди сделала повторные неудачные операции. Свою вину она признала в полном объеме.

Дело было направлено в Ленинский суд Краснодара для рассмотрения по существу, слушания были назначены на 4 июня, но заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой. Подсудимой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Краснодар Алена Верди

Новости
Пандемия коронавируса

Опрос выявил, что 16% россиян игнорировали режим самоизоляции

МИД РФ объявил о высылке из страны двоих сотрудников посольства Чехии

Депутаты предложили включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды ЧС

Депутаты предложили включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды ЧС

При взрыве на корабле на "Адмиралтейских верфях" пострадал человек

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

В Думе предложили отменить экологическую госэкспертизу при строительстве опасных объектов

В Москве 24 июня после парада перекроют несколько улиц

В Москве 24 июня после парада перекроют несколько улиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');