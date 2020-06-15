Экс-начальник отдела ростовского ГИБДД избил бездомного за день до увольнения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Конфликт между бывшим начальником ОГИБДД по Аксайскому району Ростовской области и бездомным стал поводом для проверки. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что участник конфликта был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет.

Ранее местные СМИ сообщили, что бывший начальник отделения ГИБДД в Ростовской области избил бездомного возле магазина за день до своего увольнения. У потерпевшего переломаны несколько ребер. Сотрудника ГИБДД уволили по выслуге лет 28 мая, сообщали СМИ.

Будет проводиться доследственная проверка.