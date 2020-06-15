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В Челябинске бывший следователь полиции приговорен к 20 годам колонии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд приговорил бывшего следователя полиции Павла Черепанова к 20 годам колонии строгого режима по делу о грабежах и убийстве предпринимателя, сообщила пресс-служба суда. Также с него взыскали 338 000 рублей ущерба.

Подельник Черепанова электрогазосварщик Артур Шель приговорен к 15 годам строгого режима.

Суд установил, что в ноябре 2017 года Черепанов расследовал уголовное дело о мошенничестве. По делу проходил Николай Гастев (в апреле 2019 года приговорен Копейским городским судом к 19 годам лишения свободы), который взял у заказчицы ремонта деньги на стройматериалы и скрылся с ними.

Чтобы избежать ареста и остатьсся под подпиской о невыезде Гастев передал Черепанову взятку в виде компьютера, установили следствие и суд. Далее Гастев и Черепанов подружились и вместе они еще раз ограбили потерпевшую, говорится в пресс-релизе.

"Следователь вызвал женщину к себе в участок, а Гастев вскрыл дверь квартиры, вынес драгоценности и деньги на сумму 359 000 рублей. Из этих денег 16 тыс. он затем передал женщине, якобы в компенсацию причиненного ранее ущерба. Похищенное подельники сдали в ломбард, а деньги поделили", - отмечается в сообщении.

Затем Гастев и Черепанов повторили мошенничество в Миассе, откликнувшись на объявление о поиске рабочих для ремонта. По данным следствия, они взяли у заказчицы 56 000 рублей на стройматериалы, дали ей расписку под вымышленными именами и скрылись.

Месяц спустя Гастев предложил обокрасть бизнесмена, у которого на счетах, по его сведениям, было около 16 млн рублей. Как установил суд, на этот раз Черепанов привлек к преступлению своего знакомого, Шеля.

"Следователь установил адрес бизнесмена, они втроем подъехали к его дому, представились сотрудниками полиции и пригласили в машину, где надели наручники. Затем отвезли его в безлюдное место в Копейске, избивали, требуя коды к мобильному банку. Не получив желаемого, задушили и скинули тело в овраг", - отмечает пресс-служба суда.

Потом злоумышленники Mercedes убитого, чтобы продать. Черепанова заадержали в полицейский участок, откуда он сбежал и скрылся в Тюмени. Два дня спустя его снова задержали.

В судебном заседании экс-полицейский частично признал вину в разбойном нападении на предпринимателя, по остальным преступлениям вину полностью отрицал.

Суд признал Черепанова и Шеля, в зависимости от роли каждого, виновными в разбое, причинении тяжкого вреда здоровью, мошенничестве и краже, получении мелкой взятки, использовании своих служебных полномочий, пособничестве в краже (ст.105, 162, 159, 155, 191.2, 285 УК).

МВД Челябинская область Артур Шель Павел Черепанов Николай Гастев Копейский горсуд

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