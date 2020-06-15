ВС РФ счел, что долг по дивидендам нельзя приравнять к долгам перед независимыми кредиторами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Задолженность по дивидендам не может быть отнесена к текущим платежам организации-банкрота, даже если выплаты были перенесены на момент после начала процедуры несостоятельности, решил Верховный суд (ВС) РФ в споре "Газпрома" с конкурсным управляющим отраслевого конструкторского бюро. Решения нижестоящих судов, позволивших "Газпрому" взыскивать долг в приоритетном порядке, отменены, говорится в опубликованном определении ВС РФ.

Таким стал итог рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ спора между конкурсным управляющим АО "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" (ЦКБН) и "Газпромом". Последний с 2015 года централизует деятельность в области проектирования в ООО "Газпром проектирование". В отношении ЦКБН, где у "Газпрома", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", лишь 50% акций, был избран путь консолидации через банкротство.

Конфликт разгорелся из-за условий погашения долга бюро перед "Газпромом" по дивидендам за 2003-2014 годы в размере 13,2 млн рублей. В феврале 2016 года компании подписали соглашение, по которому ЦКБН обязалось восемью платежами по 1,65 млн рублей погасить долг до конца 2017 года, но полностью обязательства оно не исполнило.

Еще до истечения этого срока, в начале марта 2017 года, было возбуждено дело о несостоятельности бюро по заявлению ООО "Тюменьнефтегазпроект", а 20 октября того же года бюро было признано банкротом.

Судя по материалам дела, "Газпром" недополучил от ЦКБН 8,15 млн рублей, и изначально суды дали ему шанс на хотя бы частичное получениее этого долга. В январе 2018 года 3,2 млн рублей, которые бюро должно было заплатить до возбуждения дела о банкротстве, были включены в третью очередь требований кредиторов, а один из еще трех платежей по 1,65 млн рублей, которые приходились на даты уже после начала процедуры несостоятельности, суд назвал текущим (такой долг подлежит удовлетворению до начала погашения реестровой задолженности - ИФ).

Эта классификация платежа предопределила и следующую победу "Газпрома", когда новый конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об определении очередности погашения всего долга по трем платежам с датами после открытия дела о несостоятельности - на общую сумму 4,95 млн рублей. Управляющий настаивал, что этот долг вообще не должен включаться в реестр требований, так как вытекает из участия "Газпрома" в уставном капитале должника, то есть из корпоративных обязательств. Эти требования, по его мнению, нужно учесть за реестром (такая задолженности погашается самой последней, если остаются средства после расчета с независимыми кредиторами - ИФ).

Денег на удовлетворение требований "Газпрома" при таком исходе бы не хватило, следует из данных управляющего на конец 2018 года, опубликованных на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). На тот момент в реестре были 472,38 млн рублей, и управляющий прогнозировал, что требования кредиторов третьей очереди будут удовлетворены лишь на 24,5%.

Суды трех инстанций с аргументами управляющего не согласились. Наоборот, они поддержали "Газпром" и включили его требования на 4,95 млн рублей в список текущих.

Однако СКЭС ВС РФ сочла, что долг по дивидендам должен погашаться лишь после выплат независимым кредиторам должника. Требование связано с участием кредитора в уставном капитале должника, а потому не является требованием конкурсного кредитора, объяснила коллегия.

"В силу запрета на выплату дивидендов при введении процедуры наблюдения, установленного в пункте 1 статьи 63 закона о банкротстве, данная задолженность никак не может являться текущей", - говорится в определении.

Кроме того, коллегия отвергла довод "Газпрома" о том, что ранее аналогичное его требование признано судом текущим. Именно ссылкой на преюдициальное значение этого определения суда (предопределяет обязанность судов принимать без проверки факты, установленные ранее вступившими в силу решениями судов - ИФ) нижестоящие суды и объяснили отнесение долга по двум другим платежам к текущей задолженности.

"Данный довод не является достаточным основанием для иной квалификации задолженности по выплате дивидендов, поскольку в отличии от правил установления фактических обстоятельств спора вопрос о применении к этим обстоятельствам норм права (иначе - юридической квалификации) не разрешается по правилам преюдиции (статья 69 АПК РФ) и тем более по правилам общеобязательности судебных актов (статья 16 АПК РФ)", - указала коллегия ВС РФ. По ее мнению, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном ранее судебном деле, подлежит учету в последующем деле. Однако при этом суд не связан предшествующей оценкой.

ЦКБН занималось научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". К 2017 году выручка компании сократилась почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом - с 1,55 млрд рублей до 167,87 млн рублей, а чистая прибыль в 4,96 млн рублей сменилась убытком в 202,15 млн рублей. В 2018 году выручка бюро сократилась до 42,77 млн рублей, а прибыль составила 4,7 млн рублей.