В Воркуте двое детей погибли из-за пожара в квартире, где курила пьяная мать

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Воркуте из-за пожара в квартире погибли двое детей, пострадали мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, вечером в понедельник поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №10 на Шахтерской набережной. По прибытии пожарных из окон квартиры на втором этаже шел дым. Из задымленного помещения спасли четырех человек, из них двое детей. Их передали медикам. Самостоятельно из дома эвакуировались 32 человека.

По дороге в лечебное учреждение дети скончались, мужчину и женщину доставили в больницу. "В результате пожара повреждена квартира на общей площади 4 кв.м. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы прокуратуры Коми, организована проверка по факту гибели девочки 2014 года рождения и мальчика 2016 года рождения.

На момент пожара их мать находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Также ее ограничивали в родительских правах, но в 2019 году суд их восстановил. В настоящее время на учете в органах системы профилактики женщина не состоит.