Старшеклассника в Новосибирской области будут судить за сожжение школы

По версии следствия, подросток поджег школу, потому что не хотел идти на уроки после новогодних каникул

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Купинского района Новосибирской области Алексей Парамонов утвердил обвинительное заключение по делу 17-летнего жителя деревни Покровка, которому инкриминируется поджог школы, сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что старшеклассник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, 8 января 2020 года подросток, не желая идти на занятия после каникул, решил сжечь свою школу. Он выставил стекло из оконного проема в кабинете директора, пролез в кабинет, где обесточил компьютер и систему видеонаблюдения. После этого школьник в кабинете географии спичками поджег висевшие на стенах географические карты. Убедившись, что огонь стал распространяться, он покинул школу.

"В результате действий обвиняемого было полностью уничтожено здание школы и находящееся в ней имущество на общую сумму свыше 2,3 млн рублей", - сказано в сообщении.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, частично возместил ущерб.

Уголовное дело рассмотрит по существу Купинский районный суд Новосибирской области.